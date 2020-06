Uno spettacolo puro che arriva dal palazzo della Regione, dal “Belvedere” (in tutti i sensi) di Milano. Qui dove si vede la città dall’alto e dove la Camera di commercio di Como e di Lecco – ma anche i rispettivi comuni e le province – hanno scelto per rilanciare immagine e voglia di fare una vacanza tra lago, colline e natura. Una meraviglia pazzesca confermata dal video – presentato in anteprima – realizzato da Mauro Cozza tra comasco e lecchese, ora più che mai uniti nel segno del rilancio (video diretta allegata).

Poi, in questa giornata del rilancio turistico dopo il lockdown, anche altre iniziative presentate da Giuseppe Rasella (camera commercio Como) e dal collega delle giunta camerale Andrea Camesasca, tutte rivolte ai turisti con agevolazioni per un loro ritorno dopo un primo soggiorno (una notte offerta loro). C’è anche un nutrito calendario di iniziative culturali e non da fine giugno in avanti, per arrivare a dicembre con il clou della Città dei Balocchi (proiettato anche questo video sopra). Presente anche il presidente della Camera di Commercio di Como e Lecco Marco Galimberti, l’assessore alla cultura e turismo di Como Carola Gentilini e l’assessore regionale Lara Magoni che ha portato il suo saluto. Con un impegno concreto per il rilancio.