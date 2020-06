Riapertura anche di Villa del Grumello, la splendida dimora di via per Cernobbio dove tra l’altra tra pochi giorni prenderanno il via anche appuntamenti musicali. La riapertura stamane dalle 10 con tante persone che si sono presentate all’ingresso passando dal chilometro della conoscenza di Villa Olmo. La nostra presa diretta tra colori (delle ortensie) e suggestione in una domenica bellissima.