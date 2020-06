L’estate sul lago comincia così

L’alba del 21 giugno, l’inizio dell’estate in uno scatto fotografico che ci piacerebbe diventasse simbolico di una nuova stagione anche dell’animo dopo una primavera disastrosa e che ci lascerà cicatrici sociali e d economiche.

L’estate parte da oggi, da quest’alba tinta di rosso che significa energia vitale, sia mentale che fisica. E’ lo stacco che ci serve per i lasciarci alle spalle i giorni peggiori e affrontare i prossimi mesi, senza abbandonare le cautele suggerite ancora dalla scienza, ma con forza di volontà (caratteristica abbinata al rosso), fiducia in se stessi e nel prossimo. E con ottimismo, di cui occorre dotarci in abbondanza.

Quest’anno non ci sarà lo spettacolo pirotecnico all’isola Comacina la notte di San Giovanni (23 giugno), ma ognuno può fare un piccolo falò propiziatorio come da tradizioni solstiziali bruciando un mazzettino di piante aromatiche, che fanno poco fumo e hanno un buon aroma (es. ruta, timo, maggiorana). E’ comune credenza che molte piante abbiano quasi poteri miracolosi.

Ringraziamo il lettore di Griante che ci ha inviato questa magnifica foto dell’alba di oggi.