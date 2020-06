Fiocco azzurro a sorpresa questa mattina a Locate Varesino: dopo le 5, infatti, in via Cavour grande mobilitazione e richiesta di intervento da parte del personale 118. Con una voce agitata due genitori stranieri riferivano che il loro figlio stava per nascere, senza avere il tempo di poter andare in ospedale. Un’ambulanza della Croce rossa di Tradate è arrivata subito a casa dei due, mamma 25enne, marito di pochi anni più grande. Quando il personale sanitario è arrivato in via Cavour il piccolo Yoniss era già venuto al mondo grazie al papà che si è calato nei panni di ostetrico e seguito, via telefono, dal personale medico dell’Areu ha assistito la moglie durante il parto. Il personale sanitario, in posto, ha poi provveduto al taglio del cordone ombelicale.

Foto 2 di 2



Sono stati momenti di grande agitazione, ma tutto si è svolto per il meglio. Madre e piccolo sono stati condotti all’ospedale del Ponte di Varese per le cure del caso. Entrambi stanno bene ed hanno trascorso la giornata in assoluto relax dopo questa sveglia decisamente movimentata.