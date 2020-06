Feroce litigio per vecchie ruggini tra vicini, lo uccide a colpi di pistola in strada

Il rapido intervento dell’ambulanza prima e dell’elisoccorso poi non sono bastati. Ieri pomeriggio è morto Bruno Piuri raggiunto da 5 colpi alla testa a al torace. A spararli, secondo una prima ricostruzione, un anziano vicino di casa che i carabinieri hanno fermato. L’episodio ieri pomeriggio in via Monte Rosa a Misinto (Monza-Brianza), in linea d’aria pochi chilometri dal nostro territorio.

Bruno Piuri, 58enne originario di Saronno, era un imprenditore agricolo. Sarebbe stato protagonista di una lite col vicino. Si parla di vecchie ruggini legate ad una strada di passaggio. Intorno alle 17 durante la lite con l’anziano che ha estratto la pistola esplodendo 5 colpi che hanno raggiunto il 58enne. Tutto è successo rapidamente. I vicini hanno chiamato i soccorsi e sul posto è arrivata l’ambulanza e l’elisoccorso per Bruno Piuri. Dopo le prime cure sul posto è stato trasportato all’ospedale di Saronno. Tutti i tentativi di salvarlo sono stati vani e ne è stato constatato il decesso. I carabinieri di Seregno, dopo aver disarmato l’82enne, hanno recuperato e sequestrando una Beretta calibro 7.65.