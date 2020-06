Elettra Lamborghini romantica sul lago di Como

Pem Pem ed è arrivata anche Elettra Lamborghini sul Lago di Como. Dopo Belen Rodriguez che ha passato una settimana sul Lario con l’intera famiglia ecco un altro personaggio che spopola sui rotocalchi e in tv: Elettra, la regina del twerk conosciuta dal grande pubblico per la sua partecipazione al Festival di Sanremo di quest’anno, è alla ricerca di una location per il matrimonio con il suo fidanzato dj Afrojack.

La Lamborghini ha visitato nei giorni scorsi Gardone Riviera e ieri era sul nostro lago per vedere una villa, probabilmente indirizzata da Enzo Miccio il wedding planner che sta curando tutti i preparativi per le imminenti nozze per le quali manca ancora la data e i dettagli che Elettra potrebbe rivelare sui suoi canali social.

Che il lago di Como sia uno tra i posti più romantici del mondo si sa, così a Elettra è scattata la voglia di un po’ di coccole e, a modo suo, ha chiesto aiuto con una Instagram stories ai suoi follower chiedendo consigli per trascorrere una notte romantica con Afrojack.”