La domenica perfetta, certo. Sole, caldo, tutti in giro per qualche ora di svago e relax. Traffico intenso fin da stamane sulle strade di Como ed hinterland. Code sulla Regina e sulla Lariana (stasera per il rientro), ma anche grande caos segnalato nella zona del triangolo lariano e dell’alto lago. Tanta gente anche al lago. Assalto ai lidi aperti (pienone a Villa Olmo, qui la nostra presa diretta di stamane) ed alle piscine. Bene a Casate, tanta gente a godersi – in sicurezza e con distanze – la bella giornata di sole.

Assalto anche ai battelli ed alla funicolare fin da stamane. Le solite code registrare già nelle domeniche precedenti. Un grande assalto, stavolta si sono rivisti anche gli stranieri (sia pure non in molti). Traffico a rilento sulle strade anche in serata per il ritorno. La bella giornata di sole ha portato fuori casa migliaia di motociclisti, stamane anche vere e proprie “colonie” di cicloamatori segnalate da una parte all’altra del tertitorio.