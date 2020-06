A chiedere, quasi come una supplica, di fare qualcosa sono i concessionari per primi, Ma anche i demolitori di auto. Da noi è stato (video allegato) Luca Lisino a sollecitare un intervento urgente, non più rimandabile. E così – anche su sollecito di decine di agenzie di pratiche auto – forse da domani (con una finestra di 30 minuti per portare le pratiche già pronte) ecco che il Pra (Pubblico registro automobilistico di Como) riapre i battenti. Lo fa domani appunto (solo per le agenzie), mentre l’apertura al pubblico avverrà martedì e mercoledì mattina per poche ore. L’attività del Pra è fondamentale per poter registrare le pratiche ferme da settimane. Con impossibilità da parte dei concessionari a consegnare ai clienti le auto già acquistate senza la documentazione relativa. Questa la comunicazione apparsa sul sito istituzionale.

L’ufficio di Como è l’unico in Italia – dopo l’emergenza Covid – a non avere ancora ripreso l’attività con il pubblico: prolungata chiusura per la sanificazione e la sistemazione degli uffici e degli impianti.