Una manifestazione spontanea. Organizzata da atleti – tanto che poi a parlare è stata la capitana delle Rane Rosa (video allegato) Maria Romanò – e simpatizzanti della Comonuoto. Oggi scesi in piazza Cavour per chiedere al comune di Como chiarezza per la storica sede della società in viale Geno, assegnata dal Consiglio di stato ai “rivali” della Pallanuoto Como. La struttura è ancora chiusa, i simpatizzanti Comonuoto si sentono un pò impoveriti dopo tanti anni di quella sede e contestano. Da qui la manifestazione odierna. Qui anche le foto.

Foto 5 di 5









Nessun commento ufficiale da parte di Pallanuoto Como sulla pagina Facebook ufficiale. Nei giorni scorsi anzi il presidente Giovanni Dato (ne abbiamo dato conferma proprio in settimana)ha annunciato che a breve sorgerà il Lido di Como in quella struttura ex Comonuoto. La sensazione è di una “guerra” a distanza che oggi segna questa protesta di piazza con richiesta di esaminare nel dettaglio documenti e altre carte dell’aggiudicazione.