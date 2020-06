Tommaso Imperiali verso la finale di “Cover Me”, il contest dedicato a Bruce Springsteen

Sono 76 le cover di Bruce Springsteen arrivate da tutta Italia per partecipare a Cover me, il primo contest nazionale dedicato a The Boss e organizzato dal gruppo Noi & Springsteen. Tra di esse, una giuria di qualità, composta da Massimo Cotto ( voce di Virgin Radio e presidente della giuria), Tony Naima (musicista e produttore), Ruggero Rossetti (associazione Nebraska dedicata alla musica rock), Claudio Trotta (promoter e fondatore di Barley Arts), Alberto Cantù (componente del gruppo Noi&Springsteen) e Patrizia De Rossi (giornalista) ne ha selezionate 20, che da domenica 21 giugno a martedì 21 luglio potranno essere votate dal pubblico sul sito web Noi&Springsteen. I primi dieci artisti votati si esibiranno live, il 30 agosto, in occasione del Meeting dedicato al Boss dal titolo “Magic Trick 1980-2020”, in programma al Seminarino di Bergamo Alta, con il pubblico in diretta streaming. Durante l’evento sarà consegnato anche il premio della critica, un riconoscimento prestigioso che verrà assegnato da una giuria composta da critici musicali e professionisti del settore ad una delle 76 cover del contest, considerata più all’avanguardia e rappresentativa dell’anima e della musica di Bruce Springsteen.

Tra i 20 artisti selezionati c’è anche il giovane comasco Tommaso Imperiali, voce e chitarra della band Five Quarters, che ha colpito la giuria con la sua versione in italiano del brano “The Promised Land” del Boss, di cui ha dato una piccola anticipazione nell’intervista rilasciata a CiaoComo.

«Sono davvero contento del risultato ottenuto fino a qui – ha commentato Tommaso – e spero davvero di poter suonare a Bergamo il 30 agosto. Sarà un momento importante, un ritorno alla musica dal vivo in una città pesantemente colpita dall’epidemia di Covid – 19, che si sta riprendendo con grande forza e tenacia».

COME SI VOTA:

Da domenica 21 giugno, sarà il pubblico a trasformarsi in giuria votando ogni singolo brano con un punteggio da 0 a 5. Per poter effettuare la votazione sarà necessario registrarsi sul sito Noi&Springsteen e accedere alla sezione GARA, Si potranno votare tutti i 20 brani o solo uno, a propria scelta. L’utente registrato potrà effettuare anche più accessi per votare i 20 brani, ma il giudizio che verrà preso in considerazione sarà l’ultimo effettuato prima del termine della votazione fissato per martedì 21 luglio 2020.