LakeComo Music Festival: le belle NUVOLE di Floraleda Sacchi al Balbianello

Un recital per arpa nel giardino della bellissima Villa Balbianello affacciato lago di Como apre la stagione del LakeComo International Music Festival, organizzato da Amadeus Arte, che percorrerà tutta l’estate del lago di Como e della Brianza con concerti di alta qualità in luoghi dalla grande bellezza.

Protagonista del primo concerto è Floraleda Sacchi che è anche la direttrice artistica del festival, con la sua arpa proporrà al Balbianello un programma in accordo con l’armonia del parco, musiche di Einaudi, Glass e della stessa Sacchi per dipingere un paesaggio evanescente e romantico e…stando al titolo, anche nuvoloso.

Musicista, compositrice e produttrice, Floraleda si distingue nel suo originale percorso musicale che unisce arpa acustica con l’elettronica, musica classica, minimale e pop. Dopo aver maturato una solida formazione, Floraleda Sacchi intraprende una carriera classica di successo che la porta a vincere 16 premi in concorsi internazionali, un Latin Grammy con il progetto per arpa e orchestra d’archi Magica y Misteriosa, e alla Carnegie Hall New York e nelle principali sale da concerto del mondo.

I suoi album per Decca e Deutsche Grammophon rimangono per molto tempo in vetta alle classifiche, finchè decide di fondare la sua etichetta (Amadeus Arte) e intraprendere un nuovo percorso più personale nel fare musica, componendo propri brani e applicando elettronica, looper ed effetti all’arpa, per sviluppare un suono estremamente personale e una nuova identità artistica.

John Thomas: The Minstrel’s Adieu to his native land

Alphonse Hasselmans: Gitana Op. 21

Joaquin Rodrigo: Adagio from Aranjuez

Ludovico Einaudi: Dietro l’incanto, Oltremare

Floraleda Sacchi: Nuvole

Philip Glass: Closing

Questo concerto è realizzato in collaborazione con il FAI – Fondo Ambiente Italiano.

Qui le condizioni riservate ai soci e agli spettatori per il concerto e la visita.

SOCI AMADEUS SOCI FAI ADULTO partecipante al concerto CONCERTO 0 7,50 euro 10 euro GIARDINO + VILLA 11 euro 4 euro 15 euro

L’accesso alla villa è consentito gratuitamente per arrivare al luogo del concerto.

Per la visita completa di Villa del Balbianello si può acquistare il biglietto all’ingresso.

Ingresso gratuito fino a 14 anni. Si prega di inviare una mail se accompagnati da bambini per la disposizione delle sedie e il distanziamento di sicurezza.

Acquista il biglietto e registrati direttamente qui

