Bilancio di cinque feriti – tra cui due minorenni – dell’incidente avvenuto prima delle 18 a Fino Mornasco sulla A9 in direzione Milano. Si è trattato di un maxi-tamponamento tra cinque vetture per cause ancora da accertare. Il traffico in zona è andato in tilt per diversi minuti in attesa dei soccorsi. I pompieri, con tre squadre (una anche da Saronno) hanno rimosso i mezzi coinvolti. Nessuno dei feriti sarebbe in condizioni critiche dalle prime info.