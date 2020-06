E’ successo oggi pomeriggio alle 16. Cause da accertare, le sue condizioni particolarmente critiche ed in “codice rosso”. La centrale operativa Nuova A.A.T. 118 Como ha inviato l’elicottero.

Incidente in una zona impervia nei pressi di via Stoppani a Zelbio. Sul posto anche la Sos di Canzo e i vigili del fuoco. La giovane portata poi alla piazzola del 118 dove è stata portata via in elicottero. Le immagini del nostro lettore Niki Pelle che ringraziamo per la cortesia: le fasi dei soccorsi alla giovane ferita e l’elicottero atterrato in paese.