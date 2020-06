“Sua figlia ha avuto un grave incidente…”: lo spavento e poi il tentativo di truffa

La segnalazione arriva sulle pagine Facebook di una lettrice di CiaoComo, Marcella Fent. La brutta testimonianza di una chiamata alla madre – anziana – con la scusa di un incidente (finto). Non solo l’hanno spaventata, ma pure messa in apprensione. Ecco il suo racconto nel dettaglio

Oggi hanno chiamato a casa dei miei 2 giovani,femmina è maschio, la femmina si e’ spacciata per mia figlia dicendo che io avevo avuto un grave incidente, passando con il rosso e che ero ferita gravemente. Poi e’ intervenuta voce maschile dicendo che non essendo assicurata dovevano portare 10.000 euro!!!! SCIACALLI Avete messo in preoccupazione due persone anziane con patologie fisiche….Fate girare il più possibile… Segnate il caso perché e’ veramente grave.

Tuteliamo i nostri genitori..