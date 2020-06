Seconda edizione degli Orwell Award, premio alla libertà di stampa e di pensiero

Si chiama Articolo21 Uncensored, la seconda edizione degli Orwell Award, ed è un omaggio all’articolo della Costituzione Italiana che sancisce la libertà di stampa. Alessandro Nardone, fondatore insieme a Sergio Malagoli, e CEO di Orwell, sa perfettamente come questo diritto all’informazione sia portatore di democrazia, e sa anche che non sono solo i regimi e gli editti “bulgari” a comprometterlo, ma anche l’inquinamento dovuto alle fake news. Il metodo Orwell è nato per “chiarificare” le notizie e facilitare la comunicazione di enti e aziende.

Per il secondo anno l’agenzia, che ha sede a ComoNExT, è alla vigilia Orwell Award, il premio che prende il proprio nome dal grande scrittore inglese e che viene conferito ogni anno a persone e realtà collettive che si sono distinti nel mondo dell’informazione. e. quest’anno con il titolo Articolo21 Uncensored vuole essere una giornata per celebrare la libertà di espressione. Questa volta in una versione esclusivamente online!

“Dopo il successo dell’edizione del 2019, presso l’auditorium dell’hub ComoNExT, quest’anno si è deciso comunque di portare avanti la premiazione, che avverrà online – dice Nardone – Potremo raggiungere un maggior numero di persone e il 25 giugno si trasformerà in un Orwell Day, perché il programma delle premiazioni verrà esteso a tutta la giornata, con interventi e contenuti da parte dello staff di Orwell e dei premiati”.

Alessandro vuole specificare il significato degli Orwell Award 2020: ” E’ un riconoscimento attraverso il quale intendiamo premiare coloro che contribuiscono ad alimentare in modo costruttivo il dibattito su un tema di assoluta centralità e che spesso viene trattato da prospettive fuorvianti o quantomeno parziali: la Verità nell’informazione come antidoto contro l’omologazione del pensiero unico. L’evento si intitola Articolo21 Uncensored e ancora una volta vuole portare l’attenzione sul monopolio dei media main-stream, esaltando invece persone che si sono distinte e nel campo dell’informazione, accettando scommesse non banali e vincendole con coraggio”.

L’evento si svolgerà in diretta Facebook Giovedì 25 Giugno dalle ore 12,00 alle 19,00 e prevede la partecipazione di un panel di ospiti. Sui nomi dei premiati ancora massimo riserbo, li comunicheremo nei prossimi giorni sui nostri canali social.

Un riconoscimento speciale verrà attribuito a Mario Giordano, giornalista e conduttore televisivo italiano, per essere sempre una voce fuori dal coro di politicamente corretto e pensiero unico e, in particolare, per le sue incessanti inchieste che sono esempio concreto di giornalismo watchdog con cui ha combattuto battaglie in difesa di legalità, onestà e verità.