Poche parole, pochi preamboli. Sostanza pura. E tanto apprezzamento di tutti i lettori di CiaoComo. Una mattinata con i brividi durante il nostro programma del mattino di buongiorno. Nel corso della nostra diretta radio e Facebook questa mattina focus su chi il Coronavirus – tra marzo, aprile ed ancora oggi – lo ha combattuto in prima persona. In corsia, tra pazienti in difficoltà respiratoria e ricoveri urgenti. Ecco a voi due medici che dalla neurochirurgia si sono ben presto ritrovati a vivere a contatto con il tremendo reparto Covid-19 e poi una infermiera che ha stravolto la sua vita quotidiana preservando figlio e mamma: la voce, i volti e le testimonianze di Paolo Casiraghi, Simone Sangiorgi e Stefania Inglese. Senza aggiungere altro. Da ascoltare e basta. Ovviamente ci associamo ai ringraziamenti dei nostri numerosi lettori.