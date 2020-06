“Dei 157 casi positivi riscontrati oggi, 94 sono determinati da tamponi eseguiti a seguito della positività allo screening sierologico. Si tratta quindi di persone con sintomatologia pregressa, il cui esito del tampone è risultato ‘debolmente positivo’. 8 casi invece sono riferiti a ospiti delle RSA e 4 a operatori socio sanitari. Stabili le presenze nei reparti di terapia intensiva (60 pazienti), mentre continua a calare il numero dei ricoveri (1.537, 136 meno di ieri)”. A dirlo l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera

i tamponi effettuati: 10.464, totale complessivo: 939.820

attualmente positivi: 14.045 (-602)

totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi: 92.675

i nuovi casi positivi: 157 di cui 94 a seguito di test sierologici. La percentuale tra tamponi effettuali e nuovi casi positivi è dell’1,5%.

i guariti/dimessi: 62.096 (+741)

in terapia intensiva: 60 (=)

i ricoverati non in terapia intensiva: 1.537 (-136)

i decessi: 18, totale complessivo: 16.534

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri

Milano 24.061 (+43) di cui 10.230 (+22) a Milano città

Bergamo 14.065 (+32)

Brescia 15.415 (+21)

Como 4.043 (+8)

Cremona 6.574 (+6)

Lecco 2.811 (+3)

Lodi 3.554 (+2)

Mantova 3.437 (+12)

Monza e Brianza 5.719 (+7)

Pavia 5.533 (+7)

Sondrio 1.557 (+3)

Varese 3.849 (+7)

e 2.057 in fase di verifica.

“I nuovi casi positivi riscontrati negli ultimi giorni sono frutto dell’intensificarsi dell’attività di screening avviata dalle Regioni”. Lo sostiene Vittorio Demicheli, epidemiologo e direttore sanitario dell’Agenzia di Tutela della Salute (Ats) della Città Metropolitana di Milano, e membro della Cabina di Regia del monitoraggio Covid del Ministero della Salute, ospite della diretta Facebook di LombardiaNotizieOnline.

La situazione italiana

“Questa settimana – spiega Demicheli – abbiamo riscontrato qualche leggero aumento probabilmente legato al fatto che molte regioni, come la Lombardia, hanno cominciato la ricerca attiva di casi tramite screening della popolazione, soprattutto attraverso test sierologici”.

Nuovi focolai

“Contemporaneamente però – precisa – si sono registrati alcuni nuovi focolai. In Lombardia sono microscopici, altrove invece sono più grandi. Ne deriva che, per quanto il lockdown sia stato efficace, è meglio essere prudenti perché il virus è ancora in grado di trasmettersi”.