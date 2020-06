Non poteva che essere così….Giacomo Gattuso torna in riva al Lario e sarà l’allenatore in seconda del Como. E’ stato ufficializzato oggi l’accordo tra la società di viale Sinigaglia e l’ex capitano azzurro; con il deposito del contratto preliminare il Como 1907 comunica che Giacomo Gattuso sarà l’allenatore in seconda nella prossima stagione.

Era atteso da tempo nel cuore dei tifosi questo ritorno: Gattuso, nato a Como nel 1968 e cresciuto nelle giovanili della società lariana dove ha giocato per tanti anni diventandone anche capitano, affiancherà mister Marco Banchini. Dopo aver iniziato la carriera di allenatore, sedendo anche sulla panchina del Como a metà anni 2000, Gattuso ha intrapreso un lungo percorso nel Novara. La scorsa stagione è stato l’allenatore della squadra Berretti dei piemontesi.

Foto 3 di 3





“Sono molto contento di essere tornato nel posto che chiamo casa – dice Gattuso – ho già parlato con il Mister e ne ho fin da subito apprezzato l’approccio e la metodologia. Siamo sulla stessa lunghezza d’onda per quanto riguarda il lavoro da svolgere e considero molto stimolante l’idea di poter dare il mio contributo. Credo che la squadra abbia un grande potenziale e sono sicuro che la prossima stagione ci divertiremo tutti insieme”.

“Crediamo che l’inserimento di Gattuso all’interno dello staff tecnico possa portare senso di appartenenza e valorizzare ancora di più il lavoro dell’allenatore – dice Carlalberto Ludi, Direttore Sportivo del Como 1907 – al di là delle competenze è un uomo di grande serietà e lealtà, valori ai quali diamo molta importanza. Gattuso ha fin da subito condiviso la visione e le idee dell’allenatore, mettendosi a disposizione con entusiasmo per dare il proprio contributo”.