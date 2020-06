Aumentare i clienti del tuo negozio online? Ecco come fare!

Se stai leggendo queste righe i casi sono due: o hai un negozio online e vuoi avere qualche dritta su come aumentare il tuo giro di clienti (senza però perdere lo “zoccolo duro” che magari ti ha già dato diverse soddisfazioni), oppure stai valutando se sia il caso di aprire un’attività in rete, sia partendo da zero che affiancandola al tuo negozio fisico.

Come ovviamente sappiamo, internet è fonte di grandi guadagni se si impara a utilizzarlo a dovere.

Potresti infatti avere la tua meravigliosa vetrina online in un sito che va per la maggiore, come Etsy, ma non essere molto soddisfatto dell’affluenza di clientela: nelle prossime righe vedremo insieme come ampliarla. Utilizza le inserzioni Facebook per avere numeri da capogiro, ad esempio!

FACEBOOK ADS E MANTENIMENTO DEI CLIENTI STORICI

Abbiamo certo avuto esperienza di questo tema, pure se magari non abbiamo saputo come si chiamasse: hai presente le inserzioni sulla tua bacheca di Facebook, quelle che spesso ti fanno esclamare “Caspita, è esattamente ciò che stavo cercando!”? Ti appaiono come “contenuti sponsorizzati” e sono tagliati su misura per te. Ecco, quella potrebbe essere una strada vincente per il tuo business.

Basterà contattare Facebook (è semplicissimo, niente paura!) e chiedere di sponsorizzare la pagina del tuo negozio per il numero di giorni (o settimane) da te richiesto. Voilà: il gioco è fatto.

In men che non si dica vedrai il tuo negozio online “rankare” sempre più forte e avrai nuovi occhi sbalorditi che scruteranno le tue vetrine: di conseguenza, molti più clienti.

Ma come evitare di perdere i clienti più affezionati? Concentrarci solo sul futuro potrebbe infatti farci perdere di vista chi era presente fin dagli albori della nostra attività, che magari ha fatto molto per supportarci e per darci manforte nei periodi bui, magari con ordini ben “spalmati” su un discreto lasso di tempo. Niente paura: nel loro prossimo ordine, fagli trovare una piccola sorpresa. Potrà trattarsi di un biglietto scritto a mano in cui li ringrazi per averti di nuovo accordato la loro fiducia, oppure un piccolo gadget: costano poco e possono fare davvero una bella scena, anche perché, come si dice “a caval donato non si guarda in bocca”. I trucchi per acquisire nuovi clienti senza perdere quelli vecchi possono essere davvero svariati, noi ne abbiamo scelti due che potrebbero rivelarsi davvero decisivi: certo, bisogna imparare come sfruttare i social network in tutti i modi possibili e immaginabili, magari collegando pagine di social diversi tra loro, così che tu possa abbinare un video su Youtube al tuo account Instagram e Facebook, ma sono manovre decisamente semplici da applicare nella vita social di tutti i giorni.

Le possibilità della rete sono alla tua portata: spendi qualche ora del tuo tempo per diventare cintura nera di condivisione di contenuti e non farti tremare il polsi quando vedrai i tuoi numeri impennare!

Da parte nostra, possiamo farti un grosso in bocca al lupo e augurarti che le tue vetrine online possano essere più splendenti che mai!

Buon lavoro e buona pubblicità!