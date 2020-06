Suggestione e magia non bastano. E così il Comune di Como – assieme a tutti gli altri enti coinvolti tra cui la Camera di Commercio – ha deciso di rilanciare immagine e visibilità sfruttando tanti canali tra cui quelli social. IN aggiunta il Festival Città della Musica – che viene presentato oggi a Villa Olmo – e tante altre iniziative. A spiegare tutto oggi l’assessore al Turismo (ed anche alla cultura) Carola Gentilini. Il nostro incontro in presa diretta da piazza Cavour stamane in una città che cerca di rilanciarsi dopo l’emergenza Covid-19

Foto 3 di 3