Lo schianto stamane alle 7,15 ad Ossuccio, sulla Statale Regina. La vittima è un uomo di 44 anni, le sue condizioni subito apparse serie. Oltre ad ambulanza e automedica, sul posto anche l’elisoccorso da Como. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Varese. Politrauma, prognosi riservata per lui. Le cause esatte dell’incidente in fase di accertamento.

Insorge anche il Codacons che, in una nota, parla di “problema grave perchè ripetuto nel tempo senza soluzione di continuità – spiega il Presidente del Codacons, Marco Donzelli – I dati sulle morti sono preoccupanti: nel 2018 sulle strade della Lombardia sono morte 140 persone, con un aumento del 33% sul 2017, in 123 incidenti, cresciuti del 24%. Nonostante queste premesse i nostri appelli sembrano cadere regolarmente nel vuoto: limite cittadino a 30 km/h e sistema di frenata assistita obbligatorio“.

Per quanto descritto, l’associazione depositerà esposto alla Procura della Repubblica