Le poesie della quarantena di Pietro Berra nel volume “L’indifferenza del cinghiale”. Le presentazioni

Si intitola “L’indifferenza del Cinghiale – Poesie e visioni della quarantena” l’ultima raccolta poetica di Pietro Berra concepita durante il lungo periodo di lockdown riflettendo sulla vita fuori e dentro le quattro mura, sulla ricerca delle radici, sui rapporti tra persone e tra uomini e natura.

Il volume, edito da Quaderni del Bardo, verrà presentato oggi alle 18 in una diretta video sui canali social de La Casa della Poesia di Como. Laura Garavaglia,presidente dell’associazione letteraria comasca, dialoga con Berra e Mirna Ortiz Lopez, autrice delle fotografie che accompagnano i componimenti poetici, per assistere alla video presentazione 👉https://youtu.be/pJ0t4GbnZ7Y

Guardo le cime dei noci // che si sfiorano sulla soglia di casa // come si guardano Dio e Adamo // sulla volta della Cappella Sistina. “Versi come quelli di Pietro Berra, nati dalla quarantena, e destinati al futuro, come un fascio di luce purissima, riescono a squarciare le tenebre dell’indifferenza” si legge nell’introduzione di Stefano Donno al volume “L’indifferenza del Cinghiale”

Da una recente intervista di Pietro Berra sul giornale online L’Opinionista

“Siamo ancora capaci, mi sono chiesto, di muoverci non in branco? Di cercare strade personali, sentieri lungo cui camminare in compagnia dei nostri pensieri e niente più? Il tema degli assembramenti – che nella lingua italiana, prima del Covid-19, significavano un modo poco limpido e costruttivo di stare insieme – ce lo saremmo dovuti porre molto tempo prima, quando ci si ritrovava vicini a centinaia o migliaia non per il piacere di incontrarsi e generare amicizia, idee, progettualità, bensì, principalmente, per consumare. Quello di abitare il mondo da consumatore, più che da essere umano, capace per natura di pensieri, emozioni e intuizioni straordinarie, è un problema centrale della nostra epoca, perché questo comportamento ha un duplice, deleterio, effetto: quello di consumare noi stessi, senza vivere appieno tutte le nostre potenzialità, e di consumare anche i paesaggi che frequentiamo, lasciando contemporaneamente andare in malora quelli dove le masse non arrivano. E poco importa che siano i monti e le colline dove sorgevano i villaggi dei nostri progenitori, dove coltivavano i nostri nonni, dove ci portavano da piccoli la domenica prima che aprissero i centri commerciali e che oggi costituiscono i polmoni del nostro pianeta.

Dopo questa presentazione in “modalità Covid” il cinghiale di Berra è pronto a correre al Parco Marenghi, magnifica oasi verde ai piedi del Faro Voltiano di Brunate nel primo incontro del ciclo “A riveder le stelle” il domenica 21 giugno alle ore 16. Introduce il sindaco di Brunate Saverio Saffioti. Il ciclo di incontri ha carattere aperto e partecipativo quindi chi lo desidera può portare e leggere una propria poesia legata al tema della chiacchierata per un breve reading finale aperto da Laura Garavaglia de La casa della poesia di Como.

Introduce il sindaco di Brunate Saverio Saffioti. Il ciclo di incontri ha carattere aperto e partecipativo quindi chi lo desidera può portare e leggere una propria poesia legata al tema della chiacchierata per un breve reading finale aperto da Laura Garavaglia, presidente de La casa della poesia di Como.

Nel rispetto della normativa vigente per l’emergenza dovuta al covid-19, a ogni incontro potranno partecipare al massimo 40 persone registrate. E’, quindi, obbligatoria l’iscrizione tramite eventbrite.

Nel rispetto della normativa vigente per l’emergenza dovuta al covid-19, all’incontro potranno partecipare al massimo 40 persone registrate. E’, quindi, obbligatoria l’iscrizione tramite eventbrite.

Organizza l’associazione Sentiero dei Sogni, in collaborazione con il Comune di Brunate, la Biblioteca comunale di Brunate e la Pro Brunate.