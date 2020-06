Eccoci qua.. Parte una nuova avventura. Determinati a dare il massimo per lo Sport e per la nostra città.

Vi terremo aggiornati con tutte le novità che attiveremo nei prossimi giorni.

A presto

Lo Staff

Lido di Como

Così la pagina Facebook ufficiale, l’annuncio arriva dal presidente della Pallanuoto Como Giovanni Dato che si è aggiudicato nei mesi scorsi la struttura di viale Geno che per decenni è stata della società rivale, la Comonuoto. Secondo l’annuncio di Dato il via è imminente. Le chiavi della struttura dovrebbero essere consegnate entro fine mese come ha assicurato l’assessore al patrimonio Pettignano in consiglio comunale di recente. Poi via subito ai lavori di sistemazione, apertura (prevista a tutta la città) per i primi di luglio.

Noi questa mattina (video allegato) siamo andati all’esterno della struttura per mostrarvi la situazione attuale. Erba alta e piscina da sistemare in modo evidente