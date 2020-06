Puntata all’insegna delle brutte figure.

La Beuz e le Pinkies, in compagnia del mental coach Paolo Fontana, vi faranno fare quattro risate, ma vi sveleranno anche i trucchi per superare al meglio le vostre “epic fail”.

Non scivolate sulla buccia di banana e ascoltate qui il podcast

Into the Pink è in onda il sabato dalle 9 alle 10 e il giovedì dalle 16,30 alle 17,30