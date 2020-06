I ringraziamenti per la donazione dell’ecografo avrebbero dovuto tenersi a fine febbraio ma l’emergenza legata al Coronavirus ha modificato la programmazione prevista e si è dovuto annullare l’incontro. A distanza di quei giorni e seppur ancora in attesa di poter riabbracciare presto i volontari, è doveroso ringraziare l’associazione A.Ma.Te Onlus, presieduta da Alessandro Martinelli, per aver donato al Dipartimento di Emergenza Urgenza-Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Anna, diretto da Roberto Pusinelli, un ecografo MyLab™X6 di Esaote, del valore di 29.890 mila euro. Ecografie vascolari e cardiache, applicazioni addominali e per l’endocrinologia sono alcune delle utilizzazioni consentite dal macchinario.

Il monitor di cui è dotato il dispositivo garantisce, tra l’altro, di ottenere immagini e scansioni caratterizzate da un livello di dettaglio di primaria qualità. L’ecografo è stato donato ad Asst Lariana grazie anche ad un contributo della Bcc Credito Cooperativo di Lezzeno. “Un grande ringraziamento all’associazione e ai donatori che hanno consentito questo acquisto – osserva il direttore sanitario di Asst Lariana Matteo Soccio – Un dono che conferma ancora una volta la loro vicinanza e generosità nei confronti dell’Asst Lariana e di tutta la comunità comasca e che si è rivelato particolarmente utile in tutti questi mesi legati all’emergenza”.

Associazione A.Ma.Te

La onlus, nata a Faloppio nel 2008, si propone l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale attraverso interventi in prevalenza nel settore socio sanitario oltre che, assistenziale e socio assistenziale. In particolare i volontari dell’associazione collaborano con il Dipartimento di Terapia del dolore dell’ospedale Sant’Anna dove sono impegnati in un’attività di call center dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12; garantiscono un servizio per le cure palliative domiciliari nel territorio dell’Olgiatese in collaborazione con Asst Lariana; da fine novembre 2018, infine, i volontari prestano assistenza ai pazienti in attesa al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Anna assicurando ascolto, accoglienza, accompagnamento e sostegno.

Chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni sulle attività di volontariato, può contattare i seguenti numeri di telefono 327-1311958, 327-8607090.