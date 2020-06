Conversescion 18 giugno – Paola Minussi e Anna Veronelli

Conversescion vira sul biondo: Paola Minussi, presidente delle Women in White è sempre una preziosa compagna di viaggio e oggi ci parla di una proposta molto carina che intende regalare al personale sanitario nella sua veste di celebrante laica. Con Paola incontriamo anche Federica Brunini che presenta il suo romanzo “La circonferenza dell’alba” (Feltrinelli) ambientato sul lago di Como. Torna Anna Veronelli per condividere questo pezzo di Conversescion e le notizie che ci porta sono riferite a La Stecca di Como visto che questo per lei è l’anno dei cinq….emm emm…non si dice l’età di una signora







Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-18062020/