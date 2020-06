Lo annuncia il gruppo capeggiato dall’imprenditore comasco Antonio Biella (foto). Il suo impegno nel mondo dello sport va avanti a gonfie vele. Ora, con la ripartenza del massimo campionato di calcio, la San Bernardo figura sulle maglie della Sampdoria.

Foto 2 di 2



S.Bernardo, da sempre vicina al mondo del design e dello sport, ha voluto scendere in campo con il club del presidente Massimo Ferrero, come spiega il direttore generale Antonio Biella: «Acqua S.Bernardo si fa promotrice da sempre dello stile italiano, infatti la bottiglia della nostra minerale è firmata da Giorgetto Giugiaro. Per questo è un grande piacere e onore essere sulla maglia della Sampdoria, ritenuta la più bella al mondo. Ho ancora negli occhi i tanti successi del Doria di Vialli e Mancini che hanno entusiasmato l’Italia intera al pari delle reti di Quagliarella. Speriamo di poter vedere esultare ancora giocatori e tifosi in questa ripresa di campionato. La Samp è la squadra di Genova, un territorio molto importante, che sentiamo come casa e a cui vogliamo dimostrare tutta la nostra vicinanza».

L’impegno sportivo di S.Bernardo si arricchisce così di una nuova e prestigiosa squadra. Il gruppo italiano sostiene infatti diverse realtà a livello nazionale e locale, dalla pallacanestro al volley, passando per l’atletica e la pallapugno.