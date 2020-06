Certezze solo italiane: Pecchia, il capitano La Torre e Procida. Poi un grande coach come Cesare Pancotto. Il resto tutto da fare. Lo hanno detto questa sera nella diretta sport magazine il Ds della Pallacanestro Cantù Daniele Della Fiori ed il Team Manager Diego Fumagalli, collegati in diretta Skype per fare il punto della situazione dopo l’emergenza sanitaria. La ripresa del basket è nel segno dell’incertezza come ha confermato il Ds. “La cosa più positiva è che ci siamo ancora qui e non è poco…” ha detto Della Fiori. Che per gli stranieri rimanda alle prossime settimane. La nostra diretta, le considerazioni della coppia di Cantù