E’ sicuramente uno dei beniamini della curva lariana il portiere Luca Zanotti e fino al 2022 stagione resterà in azzurro. Luca Zanotti, 26 anni, era tornato a Como all’inizio della scorsa stagione dopo aver giocato tra i lariani nella stagione 2016/2017. In questo campionato ha giocato tre ottime partite contro Albinoleffe, Gozzano e Monza, facendosi trovare sempre pronto.

“Sono molto soddisfatto e contento di poter rimanere ancora a Como – dice Luca – per me Como è una piazza speciale e legarmi a questo progetto, serio e importante, per altri due anni è davvero una cosa che mi riempie d’orgoglio”. Una scelta all’insegna della continuità, dice il Direttore Sportivo Carlalberto Ludi: “Luca in questo anno ha dato dimostrazione di lavorare con passione e dedizione. Sono qualità alle quali diamo grande valore e che, unite al clima di collaborazione creato con i compagni di reparto e i preparatori, ci hanno portato a scegliere per la conferma”.