Inizio sotto la pioggia per la maturità 2020, la prima con una sola prova orale davanti alla Commissione per chiudere il ciclo di studi a differenza dei soliti scritti e dell’orale riepilogativo. E’ la conseguenza dell’emergenza sanitaria, non ancora del tutto conclusa, che ha fatto restare a casa i ragazza da scuola da fine febbraio. Oggi va così, il prossimo anno si tornerà (si spera) alla normalita. Poco fa in presa diretta dal Collegio Gallio per incontrare il secondo dei maturandi 2020 dello Scientifico: era in un’aula al piano terra in attesa, un compagno già sopra nell’aula magna per l’esame

Cinque i candidati che vengono esaminati ogni giorno: tempo previsto un’ora circa a testa, tutti gli argomenti da affrontare. UN esame orale, ma su tutto il programma insomma. Si va avanti per le prossime settimane sempre con mascherine (da togliere all’ingresso dell’aula di esame), mani da igienizzare all’arrivo e distanze di sicurezza. Un solo amico o parente al seguito del candidato in aula se lo vorrà.