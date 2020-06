Un appuntamento per parlare di Fase Tre e ripartenze, per spiegare come sono ripresi i centri estivi e cosa succederà per la scuola a settembre. Ma che poi si è trasformato anche in uno sguardo – sollecitato dalle domande dei nostri lettori – sulla città e sui suoi attuali problemi, molti dei quali ancora da risolvere. Dallo stadio alle piscine passando per il dormitorio ed i tanti senza tetto che spesso sono in giro per Como. E così il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi ha parlato anche di temi locali. Sopra l’intera trasmissione in diretta nei nostri studi