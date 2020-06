Conversescion 17 giugno – Claudia, Viviana e Manuela

Ultima Conversescion del Mercoledì e Claudia Fasola, Viviana Dalla Pria e Manuela Arcuri che hanno condotto la trasmissione per tutta la stagione fanno festa. Non mancano gli ospiti: Sergio Gaddi e le sue riflessioni su arte e politica, Maria Sorbi giornalista de “Il Giornale” che ci parla di un’indagine sui più piccoli e le ripercussioni post lockdown e il professor Alessandro Bardin per la chiusura dell’anno scolastico e del futuro anno.







Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-17062020/