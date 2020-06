Pochi minuti si, ma di vero terrore. E così rivediamo la pazzesca – ed improvvisa – grandinata di ieri pomeriggio con questi video in presa diretta da Como e da viale Varese, una delle zone maggiormente colpite. Accumuli di acqua impressionanti in pochi minuti come confermano gli esperti di Meteorologia Comasca: a Como fino a 30 millimetri in pochi attimi.

Instabilità meteo notevole anche per le prossime ore. Non esclude nuove intense precipitazioni sul territorio. Certo che ieri pomeriggio l’incubo si è materializzato attorno alle 17 con il cielo scurissimo e poi la pioggia accompagnata da grossi chicchi di grandine.