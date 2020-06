Riapertura della prima piscina di Como in questa estate 2020. Coincisa con una giornata brutta almeno fino a metà pomeriggio. Ma da oggi a Casate si nuota e si può anche sfruttare – tempo permettendo da domani – il parco esterno con le due piscine. Ingressi limitati per il contenimento dell’emergenza sanitaria, ma l’importante era ripartire. Oggi con Marco Benzoni (Csu) abbiamo visitato la struttura, all’esterno ancora vuota per la pioggia caduta in giornata. Da domani si può entrare dalle 10 alle 19: prezzi invariati, opportunità per chi vuole entrare dopo il lavoro dalle ore 16,30.