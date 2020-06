Tutte le auto di Di Maio

Oggi il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio è arrivato in Canton Ticino per incontrare il suo omologo rossocrociato. L’arrivo del politico italiano a Mendrisio non è passato inosservato per via del corteo di auto blu, commentato sarcasticamente da Stefano Tonini, deputato della Lega dei Ticinesi al Gran Consiglio, attraverso il suo profilo facebook.

I commenti non sono mancati ricordando le parole di Di Maio come capo politico del Movimento 5 Stelle a proposito dei privilegi rappresentati dall’uso delle auto blu.” Taglieremo quelli che sono i privilegi delle auto blu. Non c’è più scampo, adesso cominciamo a ristabilire un po’ di equità sociale in questo Paese “, diceva il pentastellato solo un paio di anni fa, ospite a Di Martedì su La7.