Partita la scorsa settimana Nivul e Sogn, la 10° Rassegna di Teatro Poetico proposta da Teatro Arte con il titolo “E SIAMO ANCORA QUI”, torna con ben tre appuntamenti in pochi giorni online sul canale Youtube di Miriana Ronchetti

Mercoledì’ 17 giugno ore 21 SPEAKER’S CORNER, il teatro in inglese con letture di poesie e monologhi in inglese e italiano di autori come Imelda May, William Butler Yeats, Seamus Heaney , Eavan Boland, Maya Angelou, Carol Ann Duffy



Monologues:

ALL’S WELL THAT ENDS WELL- from the play by W.Shakespeare- THE PRETENTIOUS YOUNG LADIES from the play by Molière-AN IDEAL HUSBAND from the play by Oscar Wilde DIALOGUES OF THE GODS from the dialogues of Lucian Adapted for the stage by Baudelaire Jones THE ROMANTIC YOUNG LADY from the play by Gregorio Martinez Sierra



Leggeranno: Amanda Cooney, Francesca Mezzedimi, Thania Micheli, Miriana Ronchetti

Scelta testi a cura di Amanda Cooney, Francesca Mezzedimi, Thania Micheli Sabato 20 giugno ore 21 AMICI IN CAMMINO PER LA PACE un recital corale a più voci Two Friends going towards Peace dedicato a MARTIN LUTHER KING e MAHALIA JACKSON

Il recital ha come fine la diffusione di messaggi di pace, uguaglianza e solidarietà. No al razzismo. Pensato per far conoscere due personaggi del ‘900 che hanno lottato per la pace e la parità dei diritti umani. Parole e musiche per raccontare il percorso di grandi anime; fare conoscere ai giovani il periodo della marcia verso i diritti umani. Oggi occorre parlarne…più che mai.

Recital a più voci con:

Anna Scialoja- Chiara Bedetti- Cristina Bellieni -Domitilla Colombo- Fausta Clerici- Francilene Pessoa- Gigliola Foglia-Laura Catelli- Miry Ronchetti- Olivia Molteni Piro- Souleymane Diallo. A cura di Miriana Ronchetti.

Domenica 21 giugno ore 21 PROVINI DI LETTURA . Letture di monologhi da film di Federico Fellini- Poesie e storie interpretate da allievi del Corso di Voce e Parola di Teatro Arte.

Con gli allievi: Manuela Luvrano, Paola Ferrari, Rossana Quadroni, Daniela Notari, Laura Catelli, Chiara Bedetti, Francilene Pessoa, Rita Cicardi, Sara Biondi, Erica Sartori, Michele Dargenio, Dustin Battistini. Partecipa l’attrice Domitilla Colombo.

Collaborazione scenica, Pietro Introzzi

Montaggio video, Alessandro Auletta