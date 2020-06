Si chiama Resize la rassegna culturale online di Lègami

Giulio Radaelli per Lègami racconta la vita del gruppo di giovani impegnati per la solidarietà verso le persone senza dimora e invita a Resize, rassegna culturale digitale per attrezzarsi per il futuro, aperta a tutti, via Zoom. Il primo incontro ha registrato 80 partecipanti, il prossimo è previsto per il 17 giugno con il prof. Ivo Lizzola. Iscrizioni: facciamolegami.it