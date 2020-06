Tutto in pochi attimi. Dopo il sole di oggi – sia pure con qualche nuvola – all’improvviso il peggioramento delle condizioni meteo. Alle 17 cielo nerissimo e grandina pazzesca su Como per alcuni minuti. Poi tanta acqua e strade come piscine. Qui la nostra presa diretta dalla nostra sede di viale Varese: allagamenti da tutte le parti e grossi chicchi di grandine sulle strade.

Anche da altre parti situazioni simile. In alcune zone della provincia, invece, niente pioggia. Stranezze meteo di questo martedì pomeriggio. A Como caduta una enorme quantità di acqua in pochi minuti. Tante le richieste arrivate ai pompieri in questi minuti.