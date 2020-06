Poche ore e gli studenti tornano sui banchi. Quelli che domani iniziano la loro strana maturità. Senza scritti, solo colloquio orale con la commissione che si è già insediata oggi rispettando misure di sicurezza e disposizioni anticovid. In tempi di emergenza sanitaria, dunque, una assoluta novità. Sopra potete vedere il tragitto che in ragazzi domattina faranno al Collegio Gallio di Como: dal portone d’ingresso alla sala dell’esame passando per lo scalone principale.

Qui anche – sempre grazie alla cortesia dell’istituto di via Gallio – due brevi video dell’ingresso nella sala dell’esame. All’interno solo un candidato per volta ed un eventuale accompagnatore (genitore o amico). Davanti i professori che testeranno la sua preparazione dopo un anno molto particolare. Tra mascherine, igienizzanti e l’ansia che accompagna da sempre questo esame. Anche se stavolta sarà davvero diverso, una assoluta novità per tutti. Ai maturandi comaschi un grosso in bocca al lupo.