Ultima puntata di una stagione singolare, ultima puntata “Home Edition” de Il Muro del Suono, in onda il lunedì alle 22 su CiaoComo Radio. Alessia e Diego, in attesa e con la speranza di tornare in diretta a settembre, si raccontano accompagnati da una playlist deliziosa e da un regalo per tutti coloro che, in questi mesi, li hanno seguiti con attenzione e affetto.

Buon ascolto.