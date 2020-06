I migliori gadget pubblicitari? I clienti amano le tazze

Anche nel 2020 tra le migliori strategie di marketing che possa adottare un’azienda troviamo la realizzazione di gadget personalizzati, con il logo bene in vista, da regalare ai clienti, potenziali o già acquisiti. Si tratta infatti di uno strumento molto potente, che continua a riscuotere un grande successo e le cui potenzialità in termini di risultati sono davvero sorprendenti. Tra i più apprezzati in assoluto continuano ad esserci le tazze personalizzate, che le aziende fanno realizzare da Maxilia, il portale online che offre un’ampia scelta di gadget. Esistono anche altri oggetti che riscuotono grande successo, ma quelli preferiti puntano all’utilità quindi meglio evitare i gadget usa e getta perché non hanno un grande impatto sul lungo periodo.

Perché i gadget pubblicitari funzionano

I gadget pubblicitari sono strumenti di marketing che funzionano alla grande perché rientrano in una strategia completamente differente. Le statistiche d’altronde parlano chiaro: i clienti amano i gadget perché li percepiscono come dei regali da parte dell’azienda, che sembra non chiedere nulla in cambio. È per questo motivo che hanno così tanto successo. Ormai le persone sono abituate a vedere pubblicità online, ricevere volantini e via dicendo e sono anche consapevoli che l’obiettivo è quello di promuovere l’azienda.

I gadget invece non sono percepiti come veri e propri strumenti pubblicitari dal cliente, ma piuttosto come regali che non hanno un fine secondario. Naturalmente, chiunque mastichi un po’ di marketing sa perfettamente che non è così: i gadget sono ancora più potenti degli altri strumenti a livello promozionale. È però proprio il fatto che il cliente non ne sia completamente consapevole a renderli così efficaci.

Le tazze personalizzate: il gadget preferito dai clienti

Il gadget pubblicitario che riscuote maggior successo è la tazza ed il motivo è piuttosto semplice. Si tratta infatti di un oggetto che torna utile a chiunque e quindi si rivolge ad un target decisamente ampio, a differenza di altri che invece potrebbero interessare solo alcuni clienti. Tutti in casa utilizzano le tazze e questo è un fattore importante sia per l’azienda che per il consumatore.

Coloro che infatti ricevono questo gadget tenderanno ad averlo spesso davanti agli occhi e questo funziona come promemoria. Si focalizza il logo, ci si abitua a vederlo e quando si ha bisogno di un servizio dell’azienda certamente ci si rivolgerà ad essa e non ad altre.

La personalizzazione è fondamentale

Se è vero che le tazze pubblicitarie sono quelle più apprezzate dai clienti, è altrettanto vero che non bisogna mai sottovalutare il valore di un oggetto personalizzato e particolare. Scegliere un modello standard infatti può rivelarsi un errore, perché ormai tutti abbiamo delle tazze in casa ed è quindi importante offrire un oggetto originale e di valore.

La personalizzazione non riguarda solamente quello che si sceglie di stampare sul gadget ma anche la tipologia stessa dell’oggetto. Una tazza classica, magari di colore bianco, potrebbe non essere sufficientemente accattivante ed è quindi consigliabile optare per un modello più particolare. Al giorno d’oggi se ne trovano di tutti i tipi quindi la scelta di certo non manca.