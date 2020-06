Genetista, filosofo e accademico italiano ha scoperto, insieme ad alcuni colleghi, una famiglia di GENI che controllano il corretto sviluppo corporeo nell’uomo: I GENI OMEOTICI.

Scoperta, quella di Edoardo Boncinelli, che il Corriere della Sera nel 2011 – in occasione del 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia – ha incluso fra le dieci più importanti prodotte dal genio degli scienziati italiani.

Direttore del laboratorio di biologia molecolare dello sviluppo presso l’istituto scientifico universitario San Raffaele – direttore di ricerca presso il Centro per lo studio della farmacologia cellulare e molecolare del CNR di Milano, il professor Boncinelli interverrà al FESTIVAL DELLA LUCE LAKE COMO il 18 giugno alle ore 18.30 sul canale social della Fondazione Volta con il tema: Il potere della luce.

Un Festival per promuovere LO SVILUPPO DELLO SPIRITO CRITICO E PER LA CRESCITA E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA’ DI COMO IN QUANTO CITTA’ DI VOLTA.

Premio letterario Merk Serono nel 2006 per il libro L’anima della tecnica, premio dedicato a saggi e romanzi che sviluppino un confronto e un intreccio tra letteratura, scienza e tecnica per stimolare un interesse per la cultura scientifica, il professor Boncinelli ha ricevuto, il 29 gennaio 2016, la laurea magistrale honoris causa in Scienze Filosofiche presso l’Università degli Studi di Palermo.

Nell’opera La Farfalla e la Crisalide si mostra scettico circa il ruolo che la filosofia può possedere nel mondo moderno e pure sulla tanto elogiata utilità nel passato.

La VII Edizione del Festival della Luce Lake Como, promosso dalla Fondazione Alessandro Volta, si tiene dal 7 al 20 giugno in modalità online tutte le sere alle 18.30 sui canali social della fondazione.

Questi i prossimi appuntamenti

16/06 La scoperta delle macchie solari di Galileo Galilei Alessandro Bettini, Dip. Di Fisica G. Galilei, INFN di Padova e Società Italiana di Fisica 17/06 La sonda “Solar Orbiter” e il telescopio Metis Marco Romoli, Prof. e ricercatore, Dip. di Fisica e di Astronomia, Università di Firenze 18/06 Il potere della luce Edoardo Boncinelli, fisico, biologo e divulgatore scientifico 19/06 Il Sole Maria Bondani, ricercatrice del CNR, Istituto di Fotonica e Nanotecnologie presso l’Università dell’Insubria 20/06 Sole, arte e architettura Paolo di Trapani, Prof. di Fisica ottica presso il Dip. di Scienza e Alta Tecnologia, Università dell’Insubria 21/06 Collaborazione internazionale con la Festa delle Luci di Lione Jean-Francois Zurawik, Direttore della Festa delle Luci di Lione

Il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, alle ore 21.00, il Festival della Luce culminerà con la trasmissione speciale in onda su Espansione TV, in prima serata, intitolata “Festival della Luce 2020 – Streaming edition”. La trasmissione ospiterà alcuni celebri scienziati, professori universitari e noti divulgatori scientifici, fra cui Andrea Giuliacci e Alessandro Cecchi Paone. Collegati on line ci regaleranno la loro testimonianza il Premio Nobel Michel Mayor e il fotografo dei più maestosi ghiacciai del mondo Fabiano Ventura.

Il Festival è realizzato con il Patrocinio del Comune di Como e della Regione Lombardia, sotto l’egida dell’UNESCO e la collaborazione del Comitato Scientifico del Festival della Luce Lake Como.

Sabrina Sigon

