Video-Gioca con CAMMino: da Synlab San Nicolò un’iniziativa digitale dedicata ai più piccoli

È un dialogo che si ravviva quello che Synlab San Nicolò ha aperto l’anno scorso con i bambini della città, all’insegna della prevenzione fatta di buona educazione alimentare e di sana attività motoria. Nel settembre 2019, i bambini del primo anno di alcune scuole primarie di Como e Lecco hanno ricevuto la pubblicazione “Bambini, alimentazione e attività motoria”.

Un libretto realizzato da Synlab San Nicolò, in cui il maghetto CAMMino racconta le regole per una sana alimentazione e una corretta attività fisica attraverso un percorso intuitivo e una grafica ludica e coinvolgente, con tanto di ricette pratiche e colorate in appendice. A conclusione ideale di quest’anno scolastico, ecco un nuovo appuntamento, questa volta digitale, con la mascotte del “Regno di MelaMangio”.

Martedì 23 giugno, alle ore 17:30, i bambini iscritti al webinar gratuito “Video-Gioca con CAMMino” trascorreranno una piacevole oretta seguendo le avventure del maghetto in un divertente viaggio tra le tappe importanti della buona alimentazione, guidati dalla dottoressa Camilla Galbiati – Nutrizionista. Con il suo aiuto, i bambini saranno accompagnati in un divertentissimo percorso, con una sorpresa “magica” per ogni partecipante al termine del viaggio.

L’incontro è gratuito e avverrà tramite un collegamento protetto. I posti saranno limitati per garantire il pieno svolgimento del gioco: è possibile richiedere l’iscrizione scrivendo un’email a elizabeth.rosazza@synlab.it. Solo una volta che l’iscrizione sarà approvata, i partecipanti riceveranno il link e le istruzioni necessarie per il collegamento al gioco di martedì 23 giugno.