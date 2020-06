Stanze di Cinema – 12 Giugno

Ecco il podcast della puntata di Stanze di Cinema del 12 giugno



Nella 26esima puntata di Stanze di Cinema parliamo di:

The Lighthouse di Robert Eggert con Robert Pattinson

The Hunt film bandito dalle sale con un tweet di Trump

Emma, la nuova versione del romanzo di Jane Austen con un’incantevole Anya Taylor-Joy

in Dark Mirrors vi raccontiamo della serie The Eddy

e tante altre notizie dal cinema e dallo streming

