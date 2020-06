Ultima puntata de Le Api dell’Invisibile per questa stagione. Sono stati mesi di voci e di storie, che vi ho raccontato perché ciascuna di esse è la concreta realizzazione di ciò in cui speravo quando le Api dell’Invisibile è nato: ogni persona che è passata dai microfoni di Ciao Como Radio all’interno di questa rubrica è stata una voce giovane, piena di energia e creatività, di sogni e anche di disillusioni, ma soprattutto di voglia di costruire qualcosa. I giovani esistono e fanno anche delle cose incredibili col loro talento e il loro ingegno. Le Api dell’Invisibile sono proprio loro, non ne sono mai stata più convinta.

Così concludo in armonia con un giovane che racconta un progetto di giovani, rivoluzionario nel modo in cui approccia un tema ormai sentito appannaggio di generazioni diverse dalla nostra: la politica. Nicolò nel podcast di oggi ci parla di Politics Hub. Nato nel 2019 dall’idea di un gruppo di amici di Legnano, Politics Hub è un progetto che ospita sotto la propria campana una quantità sorprendente di iniziative. L’idea di fondo è quella di dare maggior spazio a una discussione politica che assuma la forma del dialogo e che permetta anche a noi giovani di prendere voce in capitolo. “La nostra idea parte da esperienze, non da lezioni, da persone, non da concetti, da ideali, non da sterili polemiche. Per fare questo pensiamo che lo strumento migliore sia l’incontro con donne e uomini protagonisti sul territorio e a livello internazionale.”

Queste le parole con cui il gruppo di Politics Hub si presenta sul proprio sito, che potete visitare cliccando qui. Sentendo il podcast e curiosando sul loro sito, scoprirete infatti che questi giovani organizzano incontri con personalità di spicco del panorama politico italiano, hanno un’eccellente pagina Instagram (@politicshub_) tramite cui comunicano in maniera efficace e immediata contenuti densi e mai banali. Non mancano poi, tre volte a settimana, i loro editoriali, sempre aggiornati e approfonditi, grazie anche al fatto che questi ragazzi vengono da esperienze accademiche e di vita completamente diverse l’una dall’altra, dimostrando che non importa quale sia la tua formazione e il bagaglio culturale che ti porti dietro, l’importante è trovare un motivo valido per metterli a frutto. Anche in questo periodo in cui è ancora difficile trovarsi fisicamente, non si arrendono e continuano a proporre iniziative online, perché restare aggiornati è un dovere, ma se si ha un buon riferimento – come Politics Hub – diventa anche un piacere. Non bastano gli editoriali, i post e le storie su Instagram, gli incontri, virtuali ora e in presenza in un futuro prossimo. Tutte queste cose ai ragazzi di Politics Hub non sono bastate, così hanno deciso di scrivere anche un libro. “Dove punta la bussola: coordinate economiche per un mondo che cambia” è un libro-intervista che risponde alle profonde e complesse sfide che il mondo di oggi ci propone. Nelle parole di sei esperti, tra cui Carlo Cottarelli e Francesco Daveri, stimolate dalle domande dei giovani di Politics Hub, il lettore può trovare risposte agli interrogativi su alcuni aspetti economici del nostro mondo che cambia; interrogativi che, diciamocelo, assillano tutti noi, poco avvezzi alla materia, quando leggiamo un giornale o ascoltiamo un dibattito televisivo. Al di là della propaganda politica e del bieco chiacchiericcio partitico, questo libro affronta e interpreta i fenomeni del nostro tempo, dando loro una veste comprensibile anche chi mastica poco concetti socio-economici e politici. Leggere questo libro, che trovate su Amazon, non è solo tempo buono usato per comprendere meglio il mondo in cui viviamo e l’intricata rete di fenomeni che lo costituiscono, ma è anche un’occasione per fare del bene: il ricavato dalle vendite viene infatti devoluto alla Croce Rossa ai comitati di Legnano e Busto Arsizio per contribuire al sostegno del Sistema Sanitario in questo momento di emergenza per la diffusione del Covid-19.

Insomma, quest’ultimo ronzio con cui chiudiamo la stagione offre molti spunti di riflessione e approfondimento, dimostrando una volta ancora quanti volti possa assumere la creatività dei giovani. E quanto bene possa fare, a noi under 30 ma non solo. Non perdetevi il podcast qua sotto per saperne di più su questi ragazzi e su Politics Hub. Le Api dell’Invisibile invece tornano in autunno e si spera con una bella scorta di storie di creatività e innovazione, scoperte ronzando qua e là per il nostro territorio. A presto!