Imparare dal Vento. Si chiama così il cortometraggio che la giovane Sofia Rivolta, erbese, nipote della parlamentare Erica, ha realizzato in questi mesi di emergenza sanitaria assieme all’amico (pugliese) Federico Mazzarisi. Oggi li abbiamo incontrati in diretta Skype e Facebook: nel video – intenso ed emozionante – il racconto e la storia fra due ragazzi divisi dalla pandemia di Covid-19, il risultato è un ritratto commovente dei giorni del lockdown

https://vimeo.com/425288416

Nata e cresciuta a Erba, Sofia è la figlia del noto medico di famiglia Giuseppe Rivolta. Ha fatto la modella per alcuni anni, ha studiato cinema a Londra, la città in cui vive e dove ora vorrebbe intraprendere una carriera dietro alla macchina da presa. In tanto c’è questo bel progetto del quale anche i giornali inglesi hanno parlato ampiamente e con consensi notevoli.

https://vimeo.com/425496075