FISIONOMIE LARIANE percorsi di conoscenza nel territorio

Quali sono le tracce significative del nostro territorio, quali gli elementi naturali e artificiali per raccontarlo, è il tema principale del progetto FISIONOMIE LARIANE; un progetto nato e sostenuto dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Como in collaborazione con fotografi, esperti di filosofia, urbanistica e storia dell’architettura, nonché enti e associazioni culturali e, di recente, promosso e sostenuto anche dal Comune di Como.

“Esiste la possibilità di trovare delle fisionomie, degli elementi identitari dei nostri luoghi”, dice Michele Pierpaoli, Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Como, in apertura della conferenza stampa di venerdì 12 giugno presso la sede dell’Ordine; “delle specificità di questi territori all’interno dei segni. Per dare una risposta abbiamo raccolto degli spunti, attraverso quattro matrici: l’Acqua, le Tracce, gli Insediamenti, le Attività. Su queste quattro matrici abbiamo dipanato la nostra indagine, la nostra ricerca. Questo progetto, nato da tempo, ha avuto di recente un’accelerazione grazie all’intervento, non solo economico ma anche di adesione culturale, del Comune di Como, che ha creduto in questa iniziativa”.

Un progetto che rimane vivo grazie alla piattaforma web www.fisionomielariane.it nella quale confluiscono e diventano fruibili al grande pubblico gli esiti delle ricerche, in continuo aggiornamento.

Qui, on line, oltre alla suddivisione base di Acque, Tracce, Insediamenti, Attività, si è aggiunto tra i vari filtri a disposizione anche la ricerca per “Autore”: è quindi possibile cercare percorsi personalizzati di itinerari architettonici legati al nome dei Maestri che hanno lasciato un segno. Il sito ha quindi la finalità di essere il riferimento (in continua evoluzione) per la conoscenza del territorio di Como e Provincia valorizzandone le bellezze e stimolando la crescita di turismo attento ai valori architettonici. La mappa interattiva presente nel sito è il risultato di una collaborazione con l’Accademia Aldo Galli che, attraverso gruppo selezionato di studenti ha elaborato delle rappresentazioni grafiche del territorio integrando il materiale di ricerca con gli elementi naturali ed antropici del territorio.

Stefano Larotonda – consigliere dell’Ordine degli Architetti e curatore del progetto – racconta la genesi: “Fisionomie Lariane è un progetto di ricerca nato in concomitanza con Expo Milano 2015 con l’obiettivo di raccontare il territorio comasco allo stato attuale ai numerosi visitatori che sono arrivati nella nostra provincia. L’intento è quello di provare a costruire il ritratto di un territorio attraverso la selezione dei suoi tratti più caratteristici andando oltre l’immagine storica e tradizionale che si conosce di Como di “capitale del lago”, “centro del razionalismo”, “città di confine” o “città della seta”, che l’hanno fatta conoscere nel mondo, indagando l’identità e il carattere della città e provincia comasca ad oggi, anche attraverso lo studio e la valorizzazione del patrimonio dell’architettura del moderno e del contemporaneo”.

E Niccolò Nessi – che affianca Larotonda sin dall’inizio – prosegue: “Negli anni successivi il lavoro è stato ulteriormente approfondito e potenziato attraverso nuovi strumenti come l’esposizione permanente delle cartoline presso il Novocomum, che negli ultimi mesi ha attivato un’iniziativa di raccolta di riflessioni e pensieri sul periodo “sospeso” i cui contributi sono raccolti sul profilo Facebook dell’Ordine degli Architetti di Como. Il bando Multimisura è stata anche l’occasione per sviluppare un nuovo sito web ed organizzare ulteriori visite guidate”.

Per entrambi, in rappresentanza e come “voce” dell’Ordine degli Architetti PPC comaschi è forte la necessità di rendere accessibile e fruibile le eccellenze del patrimonio paesaggistico e architettonico locale, dove l’istituzione e la “sua casa”, l’importante architettura razionalista del Novocomum, diventi il punto di riferimento fisico e non solo ideale per un pubblico non solo specializzato ma ad un’audience più ampia interessata al nostro territorio.

Fisionomie Lariane è un progetto che si rivolge, oltre che agli addetti ai lavori, ai turisti e a tutti i cittadini interessati a conoscere e valorizzare le bellezze del territorio comasco. Un’ampia panoramica di questi luoghi la si può trovare proprio nella sede dell’Ordine degli Architetti di Como, in viale G. Sinigaglia 1, attraverso l’esposizione fotografica permanente, in formato cartolina, di quelli ritenuti più interessanti. Verranno organizzate, inoltre, delle visite guidate, intese come veri e propri percorsi di conoscenza del territorio lariano, in collaborazione con specialisti del settore come: Fulvio Irace, Giulio Barazzetta, Gabriele Neri, Clemente Tajana, ed enti e associazioni culturali quali l’Archivio Cesare Cattaneo e l’Associazione Sentiero dei Sogni.

Sabrina Sigon