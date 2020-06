E il paradosso è servito anche se il tempo di questi giorni, certo, non invita ad andare in piscina. Ma a fronte di difficoltà e problemi a Como per poter riaprire le vasche dove nuotare o fare tuffi, ecco che a pochi chilometri di distanza (a Villaguardia) è tutto pronto ed operativo per ospitare sportivi e chi cerca il relax. Un paradosso vero. Mentre in città i problemi – spesso anche burocratici – bloccano il nuoto, altrove è tutto aperto. Giorni cruciali (video sotto) per il lido di Villa Olmo, pronto per la ripresa, ma ancora non aperto.



A Casate, invece, tutto è quasi pronto per la ripresa con il suo parco esterno. Il via – tempo permettendo – dovrebbe avvenire in settimana. Si attende solo la comunicazione della società di gestione, la Csu di Como