Erano praticamente tutti italiani. Pochissimi stranieri. Milanese e dalla Valtellina, ma anche dalla Brianza. Una domenica di vero e proprio assalto al lago come per il 2 giugno. Forse ancora di più nel pomeriggio quando le persone erano davvero tantissime tra Villa Olmo, la passeggiata del lungolago e viale Geno. Senza dimenticare il centro con assalto a bar e gelaterie in particolare. Buon lavoro anche per i ristoranti, discrete le prenotazioni nei B 6 B per il week-end.

Insomma, un buon segnale per la ripresa che da domani dovrebbe diventare ufficiale a tutto tondo con la riapertura delle frontiere ed il passaggio in Svizzera in particolare. Oggi tanti anche sui battelli della Navigazione, ma punta massima nel pomeriggio alla funicolare per Brunate: lunga codsa in salita, stessa cosa questa sera per il ritorno in città.

Assalto anche ai parcheggi. Tutti pieni quelli per le moto, ma anche per le auto non è stato facile. Migliaia di persone arrivate a Como in treno per un giro a piedi o in battello per il Lario. Qualche coda anche in strada in serata, segnalati disagi su Lariana e Regina in serata verso Como.