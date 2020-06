La Svizzera riapre domani le frontiere con tutti gli Stati membri dell’UE, dell’AELS e col Regno Unito. Chiunque può quindi viaggiare all’estero, ma deve rispettare le norme igieniche del paese in cui si trova. La novità riguarda anche i comaschi non frontalieri che da domani possono passare la frontiera senza problemi dopo tre mesi di stop per l’emergenza sanitaria. Va ricordato che in tutta la LOmbardia la mascherina resta obbligatoria per tutti almeno fino a fine mese.